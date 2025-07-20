Перевірка бізнесу в Україні — Гетманцев назвав, що для цього потрібно

Гетманцев відповів, що потрібно для перевірки бізнесу
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає необхідним перезавантаження органів, що займаються перевірками бізнесу. Він заявив, що держава має зламати хребет "клановій системі", яка десятиріччями формувалася в Україні.
Про це Данило Гетманцев заявив в інтервʼю Новини.LIVE.
Що каже Гетманцев про перевірку бізнесу
Гетманцев наголосив, що в Україні просто необхідне перезавантаження органів, що займаються перевірками бізнесу для того, аби створити прозору та ефективну систему.
"Оці всі корупціонери, які поєднані між собою горизонтальними зв'язками, вони і харчуються з тіні, вони і викривлюють правозастосування таким чином, що воно відбувається на їх користь. Не помічають порушення з одного боку, а з іншого боку помічають порушення, яких нема. Перезавантаження цих органів і є шляхом до того, аби зробити їх прозорими, ефективними і законними їх діяльністю", — зазначив депутат.
Нагадаємо, Юлія Свириденко заявила, що наступного тижня уряд готує мораторій на перевірки бізнесу. Його вже обговорили з Президентом України Володимиром Зеленським.
Прем'єрка також відповіла, для кого точно не скасують перевірок бізнесу. За правоохоронними органами залишать право перевіряти недобросовісних підприємців.
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