Перевірка бізнесу в Україні — Гетманцев назвав, що для цього потрібно

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає необхідним перезавантаження органів, що займаються перевірками бізнесу. Він заявив, що держава має зламати хребет "клановій системі", яка десятиріччями формувалася в Україні.

Про це Данило Гетманцев заявив в інтервʼю Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що каже Гетманцев про перевірку бізнесу

Гетманцев наголосив, що в Україні просто необхідне перезавантаження органів, що займаються перевірками бізнесу для того, аби створити прозору та ефективну систему.

"Оці всі корупціонери, які поєднані між собою горизонтальними зв'язками, вони і харчуються з тіні, вони і викривлюють правозастосування таким чином, що воно відбувається на їх користь. Не помічають порушення з одного боку, а з іншого боку помічають порушення, яких нема. Перезавантаження цих органів і є шляхом до того, аби зробити їх прозорими, ефективними і законними їх діяльністю", — зазначив депутат.

Нагадаємо, Юлія Свириденко заявила, що наступного тижня уряд готує мораторій на перевірки бізнесу. Його вже обговорили з Президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єрка також відповіла, для кого точно не скасують перевірок бізнесу. За правоохоронними органами залишать право перевіряти недобросовісних підприємців.