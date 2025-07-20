Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев відповів, що потрібно для перевірки бізнесу

Гетманцев відповів, що потрібно для перевірки бізнесу

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 21:58
Перевірка бізнесу в Україні — Гетманцев назвав, що для цього потрібно
Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає необхідним перезавантаження органів, що займаються перевірками бізнесу. Він заявив, що держава має зламати хребет "клановій системі", яка десятиріччями формувалася в Україні.

Про це Данило Гетманцев заявив в інтервʼю Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте також:

Що каже Гетманцев про перевірку бізнесу

Гетманцев наголосив, що в Україні просто необхідне перезавантаження органів, що займаються перевірками бізнесу для того, аби створити прозору та ефективну систему.

"Оці всі корупціонери, які поєднані між собою горизонтальними зв'язками, вони і харчуються з тіні, вони і викривлюють правозастосування таким чином, що воно відбувається на їх користь. Не помічають порушення з одного боку, а з іншого боку помічають порушення, яких нема. Перезавантаження цих органів і є шляхом до того, аби зробити їх прозорими, ефективними і законними їх діяльністю", — зазначив депутат. 

Нагадаємо, Юлія Свириденко заявила, що наступного тижня уряд готує мораторій на перевірки бізнесу. Його вже обговорили з Президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єрка також відповіла, для кого точно не скасують перевірок бізнесу. За правоохоронними органами залишать право перевіряти недобросовісних підприємців.

Данило Гетманцев Україна бізнес уряд перевірки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації