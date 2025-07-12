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Гетманцев ответил, должно ли государство финансировать страховку

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 20:06
Гетманцев прокомментировал финансирование государством страхования
Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал ситуацию с финансированием военного страхования для бизнеса. По его мнению, государство должно взять на себя часть расходов на это направление.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью для Новини.LIVE.

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По мнению нардепа, государство должно взять на себя часть финансирования военного страхования для бизнеса.

Гетманцев отметил, что сейчас повышенные риски. По его словам, военное страхование развивается, но этим занимаются частные компании.

"Вопрос не в том, что страхования нет. Вопрос в том, что оно является слишком дорогим. Бизнес себе не может его позволить. Риски повышены, это понятно, страховщики предлагают слишком большие деньги", — объяснил нардеп.

Кроме того, он считает, что государство должно брать на себя часть страховой премии военных рисков для бизнеса.

"Нужна государственная программа в соответствии с которой государство брало бы на себя часть страховой премии, и компенсировало эту часть бизнеса", — отметил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ранее Гетманцев уже говорил о том, что в Украине до сих пор нет системы массового страхования военных рисков.

Напомним, что у украинцев есть возможность застраховать свое жилье от случая разрушения вследствие военных действий.

Даниил Гетманцев страхование бизнес предприниматели война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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