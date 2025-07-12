Гетманцев прокоментував фінансування державою страхування

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував ситуацію з фінансуванням воєнного страхування для бізнесу. На його думку, держава має взяти на себе частину витрат на цей напрямок.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю для Новини.LIVE.

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На думку нардепа, держава має взяти на себе частину фінансування воєнного страхування для бізнесу.

Гетманцев наголосив, що зараз підвищені ризики. За його словами, воєнне страхування розвивається, але цим займаються приватні компанії.

"Питання не в тому, що страхування немає. Питання у тому, що воно є надто дорогим. Бізнес собі не може його дозволити. Ризики підвищені, це зрозуміло, страховики пропонують надто великі гроші", — пояснив нардеп.

Крім того, він вважає, що держава має брати на себе частину страхової премії воєнних ризиків для бізнесу.

"Потрібна державна програма відповідно до якої держава брала б на себе частину страхової премії, і компенсувала цю частину бізнесу", — зазначив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Раніше Гетманцев вже говорив про те, що в Україні досі немає системи масового страхування військових ризиків.

Нагадаємо, що в українців є можливість застрахувати своє житло від випадку руйнування внаслідок військових дій.