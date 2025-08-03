Гетманцев рассказал, как выплаты в Украине поступают вовремя

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Несмотря на полномасштабную войну, которая продолжается в Украине уже более двух лет, государство продолжает своевременно выплачивать пенсии и другие социальные выплаты. Однако надо обратить особое внимание на изменение прожиточного минимума для украинцев.

Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

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По его словам, в условиях крупнейшего с 1945 года вооруженного конфликта в Европе, украинское государство не только не прекратило выполнение своих социальных обязательств, но и демонстрирует финансовую стабильность.

"Пенсии индексируются, поскольку у нас на этот год заморожены социальные стандарты, но я буду требовать от правительства в 2026-му индексировать это", — добавил он.

Гетманцев также сообщил, что Украине надо решить вопрос с прожиточным минимумом, который никак не связан с реалиями и является мизерным.

"Мне кажется, это достаточно значительное достижение и правительства, и в целом нашей страны, что мы во время войны не только ничего не сократили, а наоборот, подняли поступления в государственный бюджет. Это удалось благодаря детенизации экономики. И на этом фоне мы выполняем социальные стандарты", — подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что это является ярким примером эффективной работы финансовой системы Украины даже в условиях ежедневных вызовов, вызванных войной.

Напомним, 16 июля Рада поддержала законопроект об изменениях в Бюджет Украины на этот год.

А нардеп Руслан Горбенко сообщил, что в Украине хотят пересмотреть уровень зарплат военным в тылу.