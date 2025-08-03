Гетманцев розповів, як виплати в Україні надходять вчасно

Данило Гетманцев. Фото: кадр із відео

Попри повномасштабну війну, що триває в Україні вже понад два роки, держава продовжує своєчасно виплачувати пенсії та інші соціальні виплати. Однак треба звернути особливу увагу на змінення прожиткового мінімуму для українців.

Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

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За його словами, в умовах найбільшого з 1945 року збройного конфлікту в Європі, українська держава не тільки не припинила виконання своїх соціальних зобов’язань, а й демонструє фінансову стабільність.

"Пенсії індексуються, оскільки у нас на цей рік заморожені соціальні стандарти, але я буду вимагати від Уряду у 2026-му індексувати це", — додав він.

Гетманцев також повідомив, що Україні треба вирішити питання з прожитковим мінімумом, який ніяк не пов'язаний із реаліями та є мізерним.

"Мені здається, це достатньо значний здобуток і уряду, і в цілому нашої країни, що ми під час війни не тільки нічого не скоротили, а навпаки, підняли надходження до державного бюджету. Це вдалося завдяки детінізації економіки. І на цьому тлі ми виконуємо соціальні стандарти", — підкреслив Гетманцев.

Він додав, що це є яскравим прикладом ефективної роботи фінансової системи України навіть в умовах щоденних викликів, спричинених війною.

Нагадаємо, 16 липня Рада підтримала законопроєкт про зміни до Бюджету України на цей рік.

А нардеп Руслан Горбенко повідомив, що в Україні хочуть переглянути рівень зарплат військовим у тилу.