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Главная Новости дня Гетманцев раскрыл детали законопроектов о Defence City

Гетманцев раскрыл детали законопроектов о Defence City

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 15:14
Законопроекты Defence City — Гетманцев объяснил, что предусматривают
Председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Вадим Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Комитет единогласно поддержал и рекомендовал принять в первом чтении законопроекты Defence City. Они подготовлены в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.

Об этом рассказал председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Вадим Гетманцев в Telegram 11 июля.

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Что известно о законопроектах Defence City

Гетманцев рассказал, что Комитет рекомендовал к принятию:

  • законопроект #13420 — о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса;
  • законопроект #13421 — о внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, эти законопроекты подготовлены в сотрудничестве с Министерством обороны. Чиновник отмечает, что эффективная обороноспособность — это не только сила фронта, но и способность государства поддержать тех, кто поставляет армии технологии, технику и вооружение. Именно поэтому законодательные изменения направлены на создание условий для развития, а не выживания оборонных предприятий.

"По этой причине мы предложили системные изменения, которые позволят создать уникальный правовой режим для предприятий оборонно-промышленного комплекса — Defence City", — подчеркнул председатель комитета ВРУ.

Что предусматривают законопроекты Defence City

Законопроекты Defence City предусматривают:

  • введение Перечня предприятий ОПК (резидентов Defence City), который будет формировать и вести Министерство обороны Украины;
  • защиту информации: сам перечень, отчетность предприятий и информация о них будут иметь ограниченный доступ и охраняться в установленном порядке.

Кроме того, там предлагаются налоговые льготы до 1 января 2036 года, в частности:

  1. освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования,
  2. освобождение от земельного налога,
  3. освобождение от налога на недвижимость,
  4. освобождение от экологического налога.

Также сохраняются действующие налоговые преференции для предприятий ОПК: льготы по НДС, ускоренная амортизация, преимущества для релоцированных предприятий и их работников.

В то же время будут дополнительные инструменты поддержки:

  • упрощение таможенных процедур,
  • упрощенный экспортный контроль для военных технологий,
  • возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций,
  • поддержка в процессе релокации.

Напомним, ранее Гетманцев рассказал, сколько денег теряет Украина из-за зарплат в конвертах.

Кроме того, председатель ВРУ назвал, какой должна быть пенсия в Украине. Минимальные выплаты должны быть на уровне 4 тысяч гривен.

Верховная Рада Минобороны Даниил Гетманцев законопроект война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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