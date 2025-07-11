Законопроекты Defence City — Гетманцев объяснил, что предусматривают

Председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Вадим Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Комитет единогласно поддержал и рекомендовал принять в первом чтении законопроекты Defence City. Они подготовлены в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.

Об этом рассказал председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Вадим Гетманцев в Telegram 11 июля.

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Что известно о законопроектах Defence City

Гетманцев рассказал, что Комитет рекомендовал к принятию:

законопроект #13420 — о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса;

— о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса; законопроект #13421 — о внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, эти законопроекты подготовлены в сотрудничестве с Министерством обороны. Чиновник отмечает, что эффективная обороноспособность — это не только сила фронта, но и способность государства поддержать тех, кто поставляет армии технологии, технику и вооружение. Именно поэтому законодательные изменения направлены на создание условий для развития, а не выживания оборонных предприятий.

"По этой причине мы предложили системные изменения, которые позволят создать уникальный правовой режим для предприятий оборонно-промышленного комплекса — Defence City", — подчеркнул председатель комитета ВРУ.

Что предусматривают законопроекты Defence City

Законопроекты Defence City предусматривают:

введение Перечня предприятий ОПК (резидентов Defence City), который будет формировать и вести Министерство обороны Украины;

защиту информации: сам перечень, отчетность предприятий и информация о них будут иметь ограниченный доступ и охраняться в установленном порядке.

Кроме того, там предлагаются налоговые льготы до 1 января 2036 года, в частности:

освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, освобождение от земельного налога, освобождение от налога на недвижимость, освобождение от экологического налога.

Также сохраняются действующие налоговые преференции для предприятий ОПК: льготы по НДС, ускоренная амортизация, преимущества для релоцированных предприятий и их работников.

В то же время будут дополнительные инструменты поддержки:

упрощение таможенных процедур,

упрощенный экспортный контроль для военных технологий,

возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций,

поддержка в процессе релокации.

Напомним, ранее Гетманцев рассказал, сколько денег теряет Украина из-за зарплат в конвертах.

Кроме того, председатель ВРУ назвал, какой должна быть пенсия в Украине. Минимальные выплаты должны быть на уровне 4 тысяч гривен.