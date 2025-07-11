Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев розкрив деталі законопроєктів про Defence City

Гетманцев розкрив деталі законопроєктів про Defence City

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 15:14
Законопроєкти Defence City — Гетманцев пояснив, що передбачають
Голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Вадим Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Комітет одноголосно підтримав і рекомендував прийняти в першому читанні законопроєкти Defence City. Вони підготовлені у співпраці з Міністерством оборони України.

Про це розповів голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Вадим Гетманцев у Telegram 11 липня. 

Реклама
Читайте також:

Що відомо про законопроєкти Defence City

Гетманцев розповів, що Комітет рекомендував до ухвалення:

  • законопроєкт #13420 — про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу;
  • законопроєкт #13421 — про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

За його словами, ці законопроєкти підготовлені у співпраці з Міністерством оборони. Посадовець наголошує, що ефективна обороноздатність — це не лише сила фронту, а й спроможність держави підтримати тих, хто постачає армії технології, техніку та озброєння. Саме тому законодавчі зміни спрямовані на створення умов для розвитку, а не виживання оборонних підприємств.

"З цієї причини ми запропонували системні зміни, які дозволять створити унікальний правовий режим для підприємств оборонно-промислового комплексу — Defence City", — наголосив голова комітету ВРУ. 

Що передбачають законопроєкти Defence City

Законопроєкти Defence City передбачають:

  • запровадження Переліку підприємств ОПК (резидентів Defence City), який формуватиме та вестиме Міністерство оборони України;
  • захист інформації: сам перелік, звітність підприємств та інформація про них матимуть обмежений доступ і охоронятимуться у встановленому порядку.

Крім того, там пропонуються податкові пільги до 1 січня 2036 року, зокрема:

  1. звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування,
  2. звільнення від земельного податку,
  3. звільнення від податку на нерухомість,
  4. звільнення від екологічного податку.

Також зберігаються чинні податкові преференції для підприємств ОПК: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, переваги для релокованих підприємств та їх працівників.

Водночас будуть додаткові інструменти підтримки:

  • спрощення митних процедур,
  • спрощений експортний контроль для військових технологій,
  • можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій,
  • підтримка у процесі релокації.

Нагадаємо, раніше Гетманцев розповів, скільки грошей втрачає Україна через зарплати у конвертах. 

Крім того, голова ВРУ назвав, якою має бути пенсія в Україні. Мінімальні виплати мають бути на рівні 4 тисяч гривень.

Верховна Рада Міноборони Данило Гетманцев законопроєкт війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації