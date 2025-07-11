Законопроєкти Defence City — Гетманцев пояснив, що передбачають

Гетманцев розкрив деталі законопроєктів про Defence City
Комітет одноголосно підтримав і рекомендував прийняти в першому читанні законопроєкти Defence City. Вони підготовлені у співпраці з Міністерством оборони України.
Про це розповів голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Вадим Гетманцев у Telegram 11 липня.
Що відомо про законопроєкти Defence City
Гетманцев розповів, що Комітет рекомендував до ухвалення:
- законопроєкт #13420 — про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу;
- законопроєкт #13421 — про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.
За його словами, ці законопроєкти підготовлені у співпраці з Міністерством оборони. Посадовець наголошує, що ефективна обороноздатність — це не лише сила фронту, а й спроможність держави підтримати тих, хто постачає армії технології, техніку та озброєння. Саме тому законодавчі зміни спрямовані на створення умов для розвитку, а не виживання оборонних підприємств.
"З цієї причини ми запропонували системні зміни, які дозволять створити унікальний правовий режим для підприємств оборонно-промислового комплексу — Defence City", — наголосив голова комітету ВРУ.
Що передбачають законопроєкти Defence City
Законопроєкти Defence City передбачають:
- запровадження Переліку підприємств ОПК (резидентів Defence City), який формуватиме та вестиме Міністерство оборони України;
- захист інформації: сам перелік, звітність підприємств та інформація про них матимуть обмежений доступ і охоронятимуться у встановленому порядку.
Крім того, там пропонуються податкові пільги до 1 січня 2036 року, зокрема:
- звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування,
- звільнення від земельного податку,
- звільнення від податку на нерухомість,
- звільнення від екологічного податку.
Також зберігаються чинні податкові преференції для підприємств ОПК: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, переваги для релокованих підприємств та їх працівників.
Водночас будуть додаткові інструменти підтримки:
- спрощення митних процедур,
- спрощений експортний контроль для військових технологій,
- можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій,
- підтримка у процесі релокації.
Нагадаємо, раніше Гетманцев розповів, скільки грошей втрачає Україна через зарплати у конвертах.
Крім того, голова ВРУ назвав, якою має бути пенсія в Україні. Мінімальні виплати мають бути на рівні 4 тисяч гривень.
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