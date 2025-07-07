Гетманцев назвав розмір пенсій, які мають бути в Україні

Нардеп Данило Гетманцев. Фото: kyivvlada

Мінімальна пенсія в Україні має бути на рівні 4 тисяч гривень, а середня — 12-13 тисяч гривень. Однак останню держава не може собі дозволити.

Про це в ефірі Новини.LIVE 4 липня заявив Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Що сказав Гетманцев про пенсії

Як розповів посадовець, Україна не може собі дозволити середні пенсії у розмірі 12-13 тисяч, однак для підвищення мінімальної резерви є. Також під час ефіру він торкнувся теми мінімального прожиткового мінімуму.

"Те, що ми повинні чесно говорити з людьми про соцстандарти, — це очевидні речі. Ну, наприклад, у нас є таке поняття, як прожитковий мінімум. Він зараз становить майже 3 000 грн, 2 900 з чимось в бюджеті. Це така категорія, яка взагалі є абстрактною. Її можна так назвати, бо не можна прожити на 2 900", — сказав Гетманцев.

Він додав, що реальний прожитковий мінімум наразі у три рази вище, але й він теж не покриває потреб людини.

Також Гетманцев зазначив, що у споживчому кошику, на основі якого обраховують мінімум, прописано, що підлітку передбачається по одній зимовій та демісезонній куртці на три роки, а жінці — дві сукні на сім років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Пенсійному фонді України назвали категорію громадян, яким законодавство гарантує мінімальне пенсійне забезпечення у понад 10 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що Гетманцев назвав категорію пенсіонерів, які ризикують втратити виплати.