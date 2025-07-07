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Какой должна быть пенсия в Украине — Гетманцев назвал цифры

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 00:08
Гетманцев назвал размер пенсий, которые должны быть в Украине
Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: kyivvlada

Минимальная пенсия в Украине должна быть на уровне 4 тысяч гривен, а средняя — 12-13 тысяч гривен. Однако последнюю государство не может себе позволить.

Об этом в эфире Новини.LIVE 4 июля заявил Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. 

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Что сказал Гетманцев о пенсиях

Как рассказал чиновник, Украина не может себе позволить средние пенсии в размере 12-13 тысяч, однако для поднятия минимальной резервы есть. Также во время эфира он затронул тему минимального прожиточного минимума.

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"То, что мы должны честно говорить с людьми о соцстандартах — это очевидные вещи. Ну, например, у нас есть такое понятие, как прожиточный минимум. Он сейчас составляет почти 3 000 грн, 2 900 с чем-то в бюджете. Это такая категория, которая вообще является абстрактной. Ее можно так назвать, потому что нельзя прожить на 2 900", — сказал Гетманцев.

Он добавил, что реальный прожиточный минимум сейчас в три раза выше, но и он тоже не покрывает потребностей человека.

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Также Гетманцев отметил, что в потребительской корзине, на основе которой рассчитывают минимум, прописано, что подростку предполагается по одной зимней и демисезонной куртке на три года, а женщине — два платья на семь лет.

Напомним, недавно мы писали, что в Пенсионном фонде Украины назвали категорию граждан, которым законодательство гарантирует минимальное пенсионное обеспечение в более 10 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что Гетманцев назвал категорию пенсионеров, которые рискуют потерять выплаты.

выплаты пенсии прожиточный минимум Даниил Гетманцев экономика соцвыплаты
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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