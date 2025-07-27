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Нардеп пояснил, как должен работать мораторий на проверки бизнеса

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 08:08
Мораторий на проверки бизнеса — мнение Гетманцева
Народный депутат Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

В Украине есть проблемы по давлению на бизнес. Стоит решать этот вопрос вместе с правоохранителями.

Об этом заявил Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

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Гетманцев рассказал, что сейчас многие СМИ говорят о моратории на проверки бизнеса очень обобщенно. По его словам это искажает реальность.

"Да, действительно у нас есть проблема давления на бизнес, мы признаем и это какая-то хроническая проблема наших правоохранительных органов. Но ее лечить надо, заставляя лучше работать (правоохранителей, — Ред.), а не борясь с головной болью, усекновением головы", — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее Гетманцев объяснил, как будет работать мораторий на проверки бизнеса. Подход предусматривает не полноценный запрет, а только ограничение на проверки бизнеса с незначительным уровнем риска (кроме подакцизных товаров).

Также мы писали, что Юлия Свириденко раскрыла план моратория на проверки бизнеса. С 24 июля налоговая и таможня ограничили проверки для предприятий с низким риском.

закон Даниил Гетманцев бизнес проверки мораторий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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