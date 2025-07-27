Мораторій на перевірки бізнесу — думка Гетманцева

Нардеп пояснив, як має працювати мораторій на перевірки бізнесу
В Україні є проблеми щодо тиску на бізнес. Варто вирішувати це питання разом з правоохоронцями.
Про це заявив Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.
Тиск на бізнес в Україні
Гетманцев розповів, що зараз багато ЗМІ говорять про мораторій на перевірки бізнесу дуже узагальнено. За його словами, це викривлює реальність.
"Так, дійсно у нас є проблема тиску на бізнес, ми визнаємо і це якась хронічна проблема наших правоохоронних органів. Але її лікувати треба, змушуючи краще працювати (правоохоронців, — Ред.), а не борючись з головним болем, усікновенням голови", — наголосив депутат.
Нагадаємо, раніше Гетманцев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу. Підхід передбачає не повноцінну заборону, а тільки обмеження на перевірки бізнесу з незначним рівнем ризику (окрім підакцизних товарів).
Також ми писали, що Юлія Свириденко розкрила план мораторію на перевірки бізнесу. З 24 липня податкова й митниця обмежили перевірки для підприємств із низьким ризиком.
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