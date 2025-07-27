Мораторій на перевірки бізнесу — думка Гетманцева

Народний депутат Данило Гетманцев. Фото: Новин.LIVE

В Україні є проблеми щодо тиску на бізнес. Варто вирішувати це питання разом з правоохоронцями.

Про це заявив Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Гетманцев розповів, що зараз багато ЗМІ говорять про мораторій на перевірки бізнесу дуже узагальнено. За його словами, це викривлює реальність.

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"Так, дійсно у нас є проблема тиску на бізнес, ми визнаємо і це якась хронічна проблема наших правоохоронних органів. Але її лікувати треба, змушуючи краще працювати (правоохоронців, — Ред.), а не борючись з головним болем, усікновенням голови", — наголосив депутат.

Нагадаємо, раніше Гетманцев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу. Підхід передбачає не повноцінну заборону, а тільки обмеження на перевірки бізнесу з незначним рівнем ризику (окрім підакцизних товарів).

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Також ми писали, що Юлія Свириденко розкрила план мораторію на перевірки бізнесу. З 24 липня податкова й митниця обмежили перевірки для підприємств із низьким ризиком.