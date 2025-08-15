Видео
Главная Новости дня Гетманцев резко ответил на инициативу продолжения войны

Гетманцев резко ответил на инициативу продолжения войны

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 21:40
Война в Украине — Гетманцев раскритиковал инициативу провождения конфликта
Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

За три с половиной года полномасштабной войны немало украинских партнеров и сами украинцы хотят окончания войны. Но есть люди, которые поддерживают инициативу продолжения военных действий. Обычно, это та категория, которая находится далеко от окопов.

Об этом заявил Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Ответ Гетманцева на инициативу продолжения войны

"Мне кажется, что в основном мы слышим мысль о продолжении войны не из окопов и точно не с передовой. Это слышится от тех людей, которые очень далеки от линии фронта, но почему-то очень воинственно настроены относительно продолжения военных действий", — отметил Гетманцев.

Он отметил, что Украине, нашей экономике и людям нужен мир, и это очевидно. Однако для этого необходимо принимать очень непростые и болезненные решения.

"Для достижения мира будут тяжелые, непростые для нас и болезненные решения, которые должна принимать власть, беря на себя ответственность. Ее судьба такова: в критические для страны времена брать на себя ответственность в решениях, которые являются сложными, но необходимыми. Потому что мир необходим мир для будущего страны", — подчеркнул народный депутат.

Напомним, журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, что ждут от встречи Трампа и Путина на Аляске. Часть людей воспринимает саммит как формальность, другие ждут хотя бы небольших практических шагов.

О своих ожиданиях от саммита также рассказали жители Аляски. Они вышли на митинг и заявили, что решать вопрос, как завершить войну нельзя без представителей Украины.

украинцы Даниил Гетманцев военные война в Украине фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
