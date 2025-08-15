Война в Украине — Гетманцев раскритиковал инициативу провождения конфликта

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

За три с половиной года полномасштабной войны немало украинских партнеров и сами украинцы хотят окончания войны. Но есть люди, которые поддерживают инициативу продолжения военных действий. Обычно, это та категория, которая находится далеко от окопов.

Об этом заявил Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Ответ Гетманцева на инициативу продолжения войны

"Мне кажется, что в основном мы слышим мысль о продолжении войны не из окопов и точно не с передовой. Это слышится от тех людей, которые очень далеки от линии фронта, но почему-то очень воинственно настроены относительно продолжения военных действий", — отметил Гетманцев.

Он отметил, что Украине, нашей экономике и людям нужен мир, и это очевидно. Однако для этого необходимо принимать очень непростые и болезненные решения.

"Для достижения мира будут тяжелые, непростые для нас и болезненные решения, которые должна принимать власть, беря на себя ответственность. Ее судьба такова: в критические для страны времена брать на себя ответственность в решениях, которые являются сложными, но необходимыми. Потому что мир необходим мир для будущего страны", — подчеркнул народный депутат.

