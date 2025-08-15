Відео
Головна Новини дня Гетманцев різко відповів на ініціативу продовження війни

Гетманцев різко відповів на ініціативу продовження війни

Дата публікації: 15 серпня 2025 21:40
Війна в Україні — Гетманцев розкритикував ініціативу продовження конфлікту
Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

За три з половиною роки повномасштабної війни чимало українських партнерів та самі українці хочуть закінчення війни. Однак є люди, які підтримують ініціативу продовження військових дій. Зазвичай, це та категорія, яка перебуває далеко від окопів.

Про це заявив Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE. 

Відповідь Гетманцева на ініціативу продовження війни

"Мені здається, що здебільшого ми чуємо думку про продовження війни не з окопів і точно не з передової. Це чується від тих людей, які дуже далекі від лінії фронту, але чомусь дуже войовничо налаштовані щодо продовження військових дій", — зазначив Гетманцев. 

Він наголосив, що Україні, нашій економіці і людям потрібний мир, і це очевидно. Однак для цього необхідно ухвалювати дуже непрості та болючі рішення. 

"Для досягнення миру будуть важкі, непрості для нас та болючі рішення, які має ухвалювати влада, беручи на себе відповідальність. Її доля така: в критичні для країни часи брати на себе відповідальність в рішеннях, які є складними, але необхідними. Бо мир необхідний мир задля майбутнього країни", — підкреслив народний депутат.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, що чекають від зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Частина людей сприймає саміт як формальність, інші ж чекають бодай невеликих практичних кроків.

Про свої очікування від саміту також розповіли жителі Аляски. Вони вийшли на мітинг і заявили, що вирішувати питання, як завершити війну не можна без представників України.

українці Данило Гетманцев військові війна в Україні фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
