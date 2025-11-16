Видео
Гетманцев объяснил, почему у медиков и учителей низкие зарплаты

Дата публикации 16 ноября 2025 13:59
обновлено: 13:59
Гетманцев назвал главную причину низких зарплат медиков и учителей в Украине
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, почему в Украине у медиков и учителей низкие зарплаты. По его словам, они напрямую связаны с триллионами гривен в теневой экономике.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

 

Зарплаты учителей и медиков в Украине

Гетманцев заявил, что именно средства в теневой экономике могли бы кардинально изменить социальные стандарты.

"Если взять эти деньги — мы могли бы учителям заработные платы поднять, я не буду говорить в десять раз, но точно в разы. Медикам поднять в разы, пенсии могли бы пересмотреть и все это сделать одновременно вообще в один год, если бы все эти деньги переместить в бюджет — там, где они и должны быть", — подчеркнул он.

По его словам, когда человек не требует чек и покупает табак без акциза, то он "залезает себе же в карман", поскольку способствует вору.

Гетманцев убежден, что государство должно играть ключевую роль в детенизации. Он отметил, что это его личная задача еще с 2019 года.

"Но люди должны понимать, люди должны осознавать, что это их личный интерес также", — добавил председатель финансового комитета ВРУ.

Напомним, Гетманцев объяснил, на сколько украинским учителям планируют повысить зарплату.

Кроме того, Гетманцев заявил, что в Украине массово открывают ФЛП, чтобы измельчить бизнес.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
