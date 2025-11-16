Гетманцев назвал главную причину низких зарплат медиков и учителей в Украине

Гетманцев объяснил, почему у медиков и учителей низкие зарплаты
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, почему в Украине у медиков и учителей низкие зарплаты. По его словам, они напрямую связаны с триллионами гривен в теневой экономике.
Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.
Зарплаты учителей и медиков в Украине
Гетманцев заявил, что именно средства в теневой экономике могли бы кардинально изменить социальные стандарты.
"Если взять эти деньги — мы могли бы учителям заработные платы поднять, я не буду говорить в десять раз, но точно в разы. Медикам поднять в разы, пенсии могли бы пересмотреть и все это сделать одновременно вообще в один год, если бы все эти деньги переместить в бюджет — там, где они и должны быть", — подчеркнул он.
По его словам, когда человек не требует чек и покупает табак без акциза, то он "залезает себе же в карман", поскольку способствует вору.
Гетманцев убежден, что государство должно играть ключевую роль в детенизации. Он отметил, что это его личная задача еще с 2019 года.
"Но люди должны понимать, люди должны осознавать, что это их личный интерес также", — добавил председатель финансового комитета ВРУ.
