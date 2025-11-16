Гетманцев назвав головну причину низьких зарплат медиків і вчителів в Україні

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, чому в Україні у медиків та вчителів низькі зарплати. За його словами, вони напряму повʼязані з трильйонами гривень у тіньовій економіці.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зарплати вчителів та медиків в Україні

Гетманцев заявив, що саме кошти у тіньовій економіці могли б кардинально змінити соціальні стандарти.

"Якщо взяти ці гроші — ми могли б вчителям заробітні плати підняти, я не буду говорити в десять разів, але точно в рази. Медикам підняти в рази, пенсії могли б переглянути й все це зробити одночасно взагалі в один рік, якби всі ці гроші перемістити в бюджет — там, де вони й мають бути", — наголосив він.

За його словами, коли людина не вимагає чек та купує тютюн без акцизу, то вона "залазить собі ж у кишеню", оскільки сприяє крадію.

Гетманцев переконаний, що держава має відігравати ключову роль у детінізації. Він наголосив, що це його особисте завдання ще з 2019 року.

"Але люди мають розуміти, люди мають усвідомлювати, що це їх особистий інтерес також", — додав голова фінансового комітету ВРУ.

Нагадаємо, Гетманцев пояснив, на скільки українським вчителям планують підвищити зарплату.

Крім того, Гетманцев заявив, що в Україні масово відкривають ФОПи, аби подрібнити бізнес.