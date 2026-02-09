Гетманцев объяснил последствия того, что депутаты критикуют важные законопроекты

Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Критика отдельных важных законопроектов со стороны народных депутатов Украины часто обусловлена не содержанием документов, а личной неприязнью к правительству. Такие действия несут риски для евроинтеграции и стабильности государства.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Гетманцев озвучил последствия критики важных законопроектов

Как заявил глава комитета, некоторые народные депутаты блокируют ключевые правительственные и евроинтеграционные законопроекты из популистских соображений, пытаясь повысить собственные рейтинги.

"Меня абсолютно возмущает то, что те лжецы что-то критикуют, придумывают какие-то сказки, чтобы только сорвать и сделать правительству хуже", — высказался Гетманцев.

Он провел историческую параллель с событиями времен Украинской Народной Республики, когда внутренние политические споры привели к потере государственности. По его словам, весной 1917 года министр финансов УНР предложил ввести налог в размере трех рублей с семьи, чтобы наполнить бюджет и обеспечить содержание армии.

Однако это решение было заблокировано политиками, которые стремились выглядеть "хорошими" в глазах общества. В результате, отметил нардеп, государство осталось без финансирования, армия фактически распалась, а уже через полгода в страну пришли большевики.

"Мы не можем повторить сейчас повторить эти ошибки. Не можем пойти на уступки этим популистам, которые критикуют решение о нашей евроинтеграции и выполнении международных обязательств. Мы можем драться сколько угодно, но должны это прекратить, потому что это вредит государству", — заявил Гетманцев.

