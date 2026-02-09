Відео
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
Гетманцев пояснив, чому деякі нардепи критикують важливі проєкти

Гетманцев пояснив, чому деякі нардепи критикують важливі проєкти

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 22:11
Гетманцев пояснив наслідки того, що депутати критикують важливі законопроєкти
Данило Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Критика окремих важливих законопроєктів з боку народних депутатів України часто зумовлена не змістом документів, а особистою неприязню до уряду. Такі дії несуть ризики для євроінтеграції та стабільності держави.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Гетманцев озвучив наслідки критики важливих законопроєктів

Як заявив голова комітету, деякі народні депутати блокують ключові урядові та євроінтеграційні законопроєкти з популістичних міркувань, намагаючись підвищити власні рейтинги.

"Мене абсолютно обурює те, що ті брехунці щось критикують, вигадують якісь казки, аби тільки зірвати та зробити уряду гірше", — висловився Гетманцев.

Він провів історичну паралель із подіями часів Української Народної Республіки, коли внутрішні політичні суперечки призвели до втрати державності. За його словами, навесні 1917 року міністр фінансів УНР запропонував запровадити податок у розмірі трьох карбованців з родини, щоб наповнити бюджет і забезпечити утримання армії.

Однак це рішення було заблоковане політиками, які прагнули виглядати "хорошими" в очах суспільства. У результаті, зазначив нардеп, держава залишилася без фінансування, армія фактично розпалася, а вже за пів року в країну прийшли більшовики.

"Ми не можемо повторити зараз повторити ці помилки. Не можемо піти на поступки цим популістам, які критикують рішення про нашу євроінтеграцію та виконання міжнародних зобов'язань. Ми можемо чубитися скільки завгодно, але мусимо це припинити, бо це шкодить державі", — заявив Гетманцев.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев відреагував на те, що Верховна Рада не змогла проголосувати за енергетичні закони.

А також голова фінкомітету ВРУ пояснив, коли підприємством має керувати не держава.

Верховна Рада Данило Гетманцев уряд законопроєкт народні депутати
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
