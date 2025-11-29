Видео
Україна
Главная Новости дня Гетманцев назвал сумму убытков прифронтовых регионов

Гетманцев назвал сумму убытков прифронтовых регионов

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 23:11
Убытки прифронтовых регионов - Даниил Гетманцев назвал сумму
Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Прифронтовые регионы Украины подверглись разрушениям на более 600 млрд долларов, и эта сумма растет из-за ежедневных атак России. Несмотря на международные программы поддержки, имеющихся ресурсов критически не хватает для покрытия масштабных потребностей.

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Убытки прифронтовых регионов превысили 600 млрд долларов

Гетманцев отметил, что, несмотря на наличие программ помощи, даже совокупные ресурсы отдельных правительств, Европейского Союза и донорских организаций не покрывают реальных потребностей по восстановлению и поддержке критической инфраструктуры.

"Часть средств уже выделяется и есть различные программы, которые осуществляются уже сегодня. Программы есть двусторонние — между правительством и страной, где правительство выделяет на восстановление области, есть межправительственные программы и ЕС, которые также выделяют средства на восстановление. Но, бесспорно, этого недостаточно. Убытки колоссальные и на сегодня они превышают 600 млрд долларов и эта сумма увеличивается. Мы находимся в постоянных переговорах с нашими партнерами, чтобы привлечь эти деньги. Кроме этого, идет работа над украино-американским фондом в рамках договоренностей Свириденко весной этого года. У нас есть достаточно развитая инфраструктура", — рассказал председатель комитета.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
