Збитки прифронтових регіонів — Данило Гетманцев назвав суму

Данило Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Прифронтові регіони України зазнали руйнувань на понад 600 млрд доларів, і ця сума зростає через щоденні атаки Росії. Попри міжнародні програми підтримки, наявних ресурсів критично не вистачає для покриття масштабних потреб.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

Збитки прифронтових регіонів перевищили 600 млрд доларів

Гетманцев зазначив, що, попри наявність програм допомоги, навіть сукупні ресурси окремих урядів, Європейського Союзу та донорських організацій не покривають реальних потреб щодо відновлення та підтримки критичної інфраструктури.

"Частина коштів вже виділяється і є різноманітні програми, які здійснюються вже сьогодні. Програми є двосторонні — між урядом і країною, де уряд виділяє на відбудову області, є міжурядові програми і ЄС, які також виділяють коштів на відновлення. Але, безперечно, цього недостатньо. Збитки колосальні і на сьогодні вони перевищують 600 млрд доларів і ця сума збільшується. Ми перебуваємо в постійних перемовинах з нашими партнерами, щоб залучити ці гроші. Крім цього, йде робота над україно-американським фондом в рамках домовленостей Свириденко навесні цього року. У нас є достатньо розвинена інфраструктура", — розповів голова комітету.

