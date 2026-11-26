Народный депутат Украины Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

В Украине планируют вывести операции с криптоактивами из тени и урегулировать их налогообложение. Это должно не только обеспечить правовую защиту владельцев криптовалюты, но и создать дополнительный источник поступлений в государственный бюджет.

Об этом рассказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире День.LIVE.

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Сколько денег может принести легализация криптовалюты

По оценкам Министерства финансов, легализация криптовалюты может обеспечить дополнительные 15 млрд грн поступлений в государственный бюджет. В то же время Гетманцев считает, что реальная сумма может быть значительно больше.

"Рынок криптовалют очень большой, огромный. По своим объемам он превосходит экономику большинства стран мира. Он пронизывает собой вообще весь мир и экономику всего мира. И не замечать такое явление и оставлять его вне закона — это просто не замечать реальность, которая существует", — пояснил Гетманцев.

По его словам, исходя из предыдущего опыта детенизации экономики, фактические поступления нередко превышают первоначальные прогнозы в три-пять раз.

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"Поэтому я и рассчитываю на то, что мы должны получить где-то до 50 миллиардов в доход государственного бюджета. Посмотрим, сбудется ли это, ведь на самом деле тень очень трудно подсчитать", — отметил депутат.

Как в Украине планируют облагать налогом криптовалюту

Гетманцев пояснил, что криптовалюту легализовали как вид имущества и предусмотрели для операций с ней отдельный порядок налогообложения. По его словам, он аналогичен тому, который применяется к операциям с ценными бумагами.

Такой подход должен позволить владельцам криптоактивов легально заключать сделки, получать правовую защиту и уплачивать налоги с соответствующих доходов.

Депутат также отметил, что, по оценкам экспертов, криптовалютой владеют более 10% населения Украины. Он подчеркнул, что государство должно учитывать масштабы этого рынка и создавать для него понятные правовые правила.

"Да, действительно, рынок волатилен, ты можешь и заработать, и проиграть, приобретая криптоактивы. Но, если это явление уже существует, мы должны сделать его легальным и доступным для всех граждан в правовом поле", — отметил Гетманцев.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Алексей Леонов оценил потенциальные поступления в бюджет от регулирования криптовалютного рынка в 15 млрд грн. По его словам, в Украине объем операций с цифровыми активами достигает 128 млрд долларов, а упорядочение этой сферы поможет вывести финансовые потоки из тени и обеспечить уплату налогов.

Также 25 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о регулировании рынка виртуальных активов. Документ определяет требования к криптовалютным компаниям, предусматривает надзор со стороны НКЦБФР и Нацбанка и устанавливает правила налогообложения прибыли от продажи криптовалюты.