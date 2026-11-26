Народний депутат України Данило Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

В Україні планують вивести операції з криптоактивами з тіні та врегулювати їх оподаткування. Це має не лише забезпечити правовий захист власників криптовалюти, а й створити додаткове джерело надходжень до державного бюджету.

Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі День.LIVE.

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Скільки грошей може принести легалізація криптовалюти

За оцінками Міністерства фінансів, легалізація криптовалюти може забезпечити додаткові 15 млрд грн надходжень до державного бюджету. Водночас Гетманцев вважає, що реальна сума може бути значно більшою.

"Ринок крипти дуже великий, надвеликий. Він перевищує за своїми обсягами економіки більшості країн світу. Він пронизує собою взагалі весь світ і економіку всього світу. І не помічати таке явище і залишати його поза законом — це просто не помічати реальність, яка існує", — пояснив Гетманцев.

За його словами, на підставі попереднього досвіду детінізації економіки фактичні надходження нерідко перевищують початкові прогнози у три-п'ять разів.

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"Тому я і розраховую на те, що ми маємо отримати десь до 50 мільярдів плюсом до державного бюджету. Подивимося, чи це справдиться, бо насправді тінь дуже важко рахувати", — зазначив депутат.

Як в Україні планують оподатковувати криптовалюту

Гетманцев пояснив, що криптовалюту легалізували як вид майна та передбачили для операцій із нею окремий порядок оподаткування. За його словами, він аналогічний тому, який застосовують до операцій із цінними паперами.

Такий підхід має дозволити власникам криптоактивів легально укладати угоди, отримувати правовий захист і сплачувати податки з відповідних доходів.

Депутат також зазначив, що, за оцінками експертів, криптовалютою володіють понад 10% населення України. Він наголосив, що держава має враховувати масштаби цього ринку та створювати для нього зрозумілі правові правила.

"Так, дійсно, ринок волатильний, ти можеш і заробити, і програти в це, придбаючи криптоактиви. Але, якщо це явище вже існує, ми маємо зробити його легальним і доступним для всіх громадян в правовому полі", — зазначив Гетманцев.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що народний депутат Олексій Леонов оцінив потенційні надходження до бюджету від регулювання криптовалютного ринку у 15 млрд грн. За його словами, в Україні обсяг операцій із цифровими активами сягає 128 млрд доларів, а впорядкування цієї сфери допоможе вивести фінансові потоки з тіні та забезпечити сплату податків.

Також 25 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт про регулювання ринку віртуальних активів. Документ визначає вимоги до криптовалютних компаній, передбачає нагляд з боку НКЦПФР і Нацбанку та встановлює правила оподаткування прибутку від продажу криптовалюти.