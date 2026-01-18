Александр Цывинский — Гетманцев описал работу главы БЭБ

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

В августе 2025 года правительство назначило Александра Цивинского новым главой Бюро экономической безопасности Украины. Однако за полгода в должности до сих пор нет результатов.

Об этом заявил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Оценка работы нового главы БЭБ

Гетманцев заявил, что Александр Цивинский уже полгода на посту главы БЭБ, но за это время никаких результатов до сих пор нет. По его словам, это может быть связано с критическим состоянием органа, в котором он находился до кадровых изменений.

"В то же время мы имеем определенные одиозные фамилии, которые до сих пор еще работают в органе в этом, и с которыми связаны те или иные коррупционные скандалы, например, глава одесского БЭБа", — отметил нардеп.

Кроме того, он добавил, что проблема нелегального рынка электроники в дальнейшем остается нерешенной. Также ухудшается ситуация на табачном рынке, а расследование злоупотреблений в сфере налогообложения происходят медленнее, чем ожидалось. В частности, без результатов остается вопрос дробления бизнеса на тысячи ФОПов.

"Это уголовный процесс, он требует времени, он требует действий, которые точно не должны нарушать законодательство. И я себя успокаиваю пока тем, что, возможно, эти процессуальные действия осуществляются, но нам о них не сообщают, потому что это тайна следствия", — подчеркнул глава финансового комитета ВРУ.

Напомним, ранее Гетманцев заявил, что Рада готовит допрос министра дел ветеранов. Главный вопрос — сомнительное бронирование лиц.

Также депутат отметил работу мэра Харькова по энергообеспечению. Гетманцев заявил, что это пример для других.