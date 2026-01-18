Олександр Цивінський — Гетманцев описав роботу голови БЕБ

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

У серпні 2025 року уряд призначив Олександра Цивінського новим головою Бюро економічної безпеки України. Однак за пів року на посаді досі немає результатів.

Про це заявив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Оцінка роботи нового голови БЕБ

Гетманцев заявив, що Олександр Цивінський вже пів року на посаді голови БЕБ, але за цей час жодних результатів досі немає. За його словами, це може бути пов'язано з критичним станом органу, в якому він перебував до кадрових змін.

"Водночас ми маємо певні одіозні прізвища, які досі ще працюють в органі в цьому і з якими пов'язані ті чи інші корупційні скандали, наприклад, очільник одеського БЕБу", — зауважив нардеп.

Крім того, він додав, що проблема нелегального ринку електроніки надалі залишається невирішеною. Також погіршується ситуація на тютюновому ринку, а розслідування зловживань у сфері оподаткування відбуваються повільніше, ніж очікувалося. Зокрема, без результатів залишається питання дроблення бізнесу на тисячі ФОПів.

"Це кримінальний процес, він вимагає часу, він вимагає дій, які точно не мають порушувати законодавство. І я себе заспокоюю поки що тим, що, можливо, ці процесуальні дії здійснюються, але нам про них не повідомляють, бо це таємниця слідства", — наголосив голова фінансового комітету ВРУ.

