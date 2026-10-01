Россия может атаковать Киев с помощью дронов с химическим оружием

Военный обозреватель Алексей Гетьман. Фото: скриншот

Военный обозреватель Алексей Гетьман заявил, что Россия после своих атак реактивными дронами может применить по Киеву дроны с химическим или бактериологическим оружием. Он пояснил, что российское руководство игнорирует правила ведения войны, поэтому применение запрещенного оружия массового поражения является вполне ожидаемым шагом.

Об этом Алексей Гетьман сказал в эфире "Вечір.LIVE".

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Что может быть в планах России

Во время беседы военный обозреватель сказал, что нужно принять такую реальность, какая она есть. Он предполагает, что враг действительно может применить против Украины, в частности Киева, дроны с химическими или бактериологическими веществами.

"Вполне возможно, что они попытаются это использовать. Обвинять будут нас, скажут, что попали в такой-то завод... Я предполагаю, что если верховный главнокомандующий говорит: "Давайте совершать военные преступления", то это означает — давайте не будем придерживаться правил ведения войны. Это означает — давайте совершать военные преступления", — сказал Гетьман.

Он добавил, что военными преступлениями является применение запрещенного оружия, при этом Россия боится применять ядерное оружие. В таком случае остаются только химическое и бактериологическое.

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"Я просто предположил логику, продолжил логику этого Владимира Владимировича (Путина — ред.). Поэтому, к чему нам нужно подготовиться? Понять, что мы находимся в прифронтовом городе (Киеве — ред.)", — резюмировал военный обозреватель.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что, по данным украинской разведки, диктатор РФ Владимир Путин в начале сентября заявил об отказе от любых правил в войне. По словам украинского лидера, после провала попытки оккупировать Украину Россия перешла к массированным ударам по гражданской и критической инфраструктуре.

Также мы писали, что советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что армия РФ впервые применила на реактивном беспилотнике особый боезаряд с кумулятивно-режущей специальной нагрузкой. В частности, противник создал его для разрушения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций