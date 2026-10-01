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Головна Новини дня Гетьман: РФ може застосувати по Києву дрони з хімічною зброєю

Гетьман: РФ може застосувати по Києву дрони з хімічною зброєю

Ua ru
3 жовтня 2026 00:09
Ексклюзив
Росія може атакувати Київ дронами з хімічної зброєю
Військовий оглядач Олексій Гетьман. Фото: скриншот

Військовий оглядач Олексій Гетьман заявив, що Росія після своїх атак реактивними дронами може застосувати по Києву дрони з хімічною чи бактеріологічною зброєю. Він пояснив, що російське керівництво ігнорує правила ведення війни, тому застосування забороненої зброї масового ураження є цілком очікуваним кроком.

Про це Олексій Гетьман сказав в ефірі "Вечір.LIVE".

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Що може бути в планах Росії

Під час бесіди військовий оглядач сказав, що треба прийняти таку реальність, якою вона є. Він припускає, що ворог дійсно може застосувати по Україні, зокрема Києву, дрони з хімічними або бактеріологічними речовинами.

"Цілком можливо, що вони спробують це використати. Звинувачувати будуть нас, скажуть, що влучили в такий завод... Я припускаю, що якщо верховний головнокомандувач каже: "Давайте робити військові злочини", то це означає — давайте не будемо притримуватися правил ведення війни. Це означає — давайте робити військові злочини", — сказав Гетьман.

Він додав, що військовими злочинами є застосування забороненої зброї, водночас ядерну зброю Росія боїться застосувати. У такому випадку залишається лише хімічна та бактеріологічна.

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"Я просто припустив логіку, продовжив логіку цього Володимира Володимировича (Путіна — ред). Тому, до чого нам треба підготуватися? Зрозуміти, що ми знаходимося у прифронтовому місті (Києві — Ред.)", — резюмував військовий оглядач.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian заявив, що за даними української розвідки, диктатор РФ Володимир Путін на початку вересня сказав про відмову від будь-яких правил у війні. За словами українського лідера, після провалу спроби окупувати Україну Росія перейшла на масовані удари по цивільній та критичній інфраструктурі.

Також ми писали, що радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що армія РФ вперше застосувала на реактивному безпілотник особливий боєзаряд акумулятивно-ріжучого спеціального навантаження. Зокрема, ворог створив його для зниження високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.

Київ хімічна зброя дрони війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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