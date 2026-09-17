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Главная Новости дня Гетьман предупредил об угрозе ударов РФ по водоканалам

Гетьман предупредил об угрозе ударов РФ по водоканалам

Ua ru
17 сентября 2026 12:39
Эксклюзив
Гетьман предупредил о наращивании масштабов ударов РФ по водоканалам Украины
Алексей Гетьман. Фото: facebook.com/alexeyhetman

Военный обозреватель и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что Россия может расширить масштабы ударов по водоканалам Украины. По его словам, вероятно, Москва готовит новую волну ракетных атак.

Об этом Алексей Гетьман эксклюзивно рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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Российские удары по водоканалам

Российские оккупанты в ночь на 17 сентября атаковали офис "Киевводоканала", в результате чего произошло разрушение.

Гетман прогнозирует, что такие удары будут расширяться. Вероятно, противник переориентировал часть запланированных атак с энергообъектов на водоканалы.

"Я уверен, что они хотели наносить удары по энергоснабжающим объектам, по ТЭЦ, ну, по крайней мере, в Киеве. Но переориентировали ракеты на удары по водоканалу. Почему они этого не делали летом? Ну, планировали, но у них не очень получилось", — отметил военный обозреватель.

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Гетман также считает, что удары по объектам водоснабжения могут свидетельствовать о начале новой волны российского террора осенью. По его словам, в последнее время РФ, вероятно, проверяла возможности украинской ПВО, применяя реактивные беспилотники. В то же время ракетных ударов в этот период было относительно немного.

По словам эксперта, Россия может производить около 50–60 ракет типа "Искандер" в месяц.

"По оценкам нашего Главного управления разведки, в запасе таких ракет было 130–150, а ежемесячно производилось 60. Учитывая, что сейчас ракетных атак такого количества не было уже как минимум месяц, можно предположить, что в целом у них где-то более 200 ракет уже в запасе", — говорит Гетьман.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами различных типов. Силы ПВО сбили 131 цель.

А в течение суток Россия обстреляла 13 населенных пунктов в Сумской области. В результате атаки погиб 64-летний мужчина, 15 человек получили ранения, среди них двое детей.

война Украина обстрелы водоснабжение Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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