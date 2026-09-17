Гетьман попередив про масштабування ударів РФ по водоканалах України

Олексій Гетьман. Фото: facebook.com/alexeyhetman

Військовий оглядач та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що Росія може масштабувати удари по водоканалах України. За його словами, ймовірно, Москва готує нову хвилю ракетних атак.

Про це Олексій Гетьман ексклюзивно розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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Російські удари по водоканалах

Російські окупанти у ніч проти 17 вересня атакували офіс "Київводоканалу", внаслідок чого сталося руйнування.

Гетьман прогнозує, що такі удари будуть масштабуватися. Ймовірно, противник переорієнтував частину запланованих атак з енергооб'єктів на водоканали.

"Я впевнений, що вони хотіли бити по енергопостачальним об'єктам по ТЕЦ, ну, щонайменше в Києві. Ну, переорієнтували ракети на удари по водоканалу. Чому вони це не робили влітку?Ну, планували, не дуже в них вийшло", — зазначив військовий оглядач.

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Гетьман також вважає, що удари по об’єктах водопостачання можуть свідчити про початок нової хвилі російського терору восени. За його словами, останнім часом РФ, ймовірно, перевіряла можливості української ППО, застосовуючи реактивні безпілотники. Водночас ракетних ударів у цей період було відносно небагато.

За словами експерта, Росія може виробляти близько 50-60 ракет типу "Іскандер" за місяць.

"По оцінкам нашого Головного управління розвідки, в запасі таких ракет було 130-150 і 60 вироблялося щомісячно. Враховуючи, що зараз ракетних атак такої кількості не було вже щонайменше місяць, то можна пропустити, що на загал в них десь більше 200 ракет вже на запасі", — каже Гетьман.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 17 вересня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами різних типів. Сили ППО знешкодили 131 ціль.

А упродовж доби Росія обстріляла 13 громад в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 64-річний чоловік та 15 людей отримали поранення, серед яких двоє дітей.