Герой Украины Максим Данильчук возглавил бригаду "Магура"

Герой Украины подполковник Максим Данильчук. Фото: Житомирский областной ТЦК и СП/Facebook

Новым командиром 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ стал 26-летний Герой Украины подполковник Максим Данильчук. Его подразделение держало оборону в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом информирует Житомирский областной ТЦК и СП в пятницу, 19 сентября, в Facebook.

Герой Украины Данильчук возглавил бригаду "Магура"

Итак, по данным Житомирского ТЦК, 26-летний Герой Украины подполковник Максим Данильчук возглавил 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ "Магура".

Как известно, Максим Данильчук — уроженец села Барвиновка Звягельского района Житомирской области, выпускник Национальной академии сухопутных войск.

С начала полномасштабного вторжения РФ Данильчук прошел путь от командира роты до начальника штаба и командира батальона 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского.

Его подразделение держало оборону в Донецкой и Харьковской областях, уничтожив сотни оккупантов и немало их техники. В феврале 2023 года под руководством Данильчука украинские воины отбили многочисленные атаки "вагнеровцев" на Донбассе.

Отметим, что президент Владимир Зеленский присвоил Данильчуку звание Героя Украины 24 февраля 2024 года. Также он отмечен орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней и орденом "За мужество" III степени.

Добавим, что по данным "Украинской правды", пока Данильчук еще не принял должность, бригадой командует полковник Ян Яцишен.

Скриншот сообщения Житомирского ТЦК/Facebook

Напомним, что 18 сентября Зеленский посетил Донецкую область и встретился с военными, которые участвуют в Добропольской операции.

Также 18 сентября глава государства встретился с воинами Вооруженных сил Украины на Покровском направлении.