Головна Новини дня Герой України став новим командиром бригади "Магура"

Герой України став новим командиром бригади "Магура"

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 14:58
Герой України Максим Данильчук очолив бригаду "Магура"
Герой України підполковник Максим Данильчук. Фото: Житомирський обласний ТЦК та СП/Facebook

Новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" ЗСУ став 26-річний Герой України підполковник Максим Данильчук. Його підрозділ тримав оборону на Донеччині та Харківщині.

Про це інформує Житомирський обласний ТЦК та СП у п'ятницю, 19 вересня, у Facebook.

Читайте також:

Отже, за даними Житомирського ТЦК, 26-річний Герой України підполковник Максим Данильчук очолив 47-му окрему механізовану бригаду ЗСУ "Магура".

Як відомо, Максим Данильчук — уродженець села Барвинівка Звягельського району на Житомирщині, випускник Національної академії сухопутних військ.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Данильчук пройшов шлях від командира роти до начальника штабу та командира батальйону 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

Його підрозділ тримав оборону на Донеччині та Харківщині, знищивши сотні окупантів і чимало їхньої техніки. У лютому 2023 року під керівництвом Данильчука українські воїни відбили численні атаки "вагнерівців" на Донбасі.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський присвоїв Данильчуку звання Героя України 24 лютого 2024 року. Також він відзначений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів і орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Додамо, що за даними "Української правди", наразі Данильчук ще не прийняв посаду, бригадою командує полковник Ян Яцишен.

Командир "Магура"
Скриншот повідомлення Житомирського ТЦК/Facebook

Нагадаємо, що 18 вересня Зеленський відвідав Донеччину та зустрівся з військовими, які беруть участь у Добропільській операції.

Також 18 вересня глава держави зустрівся із воїнами Збройних сил України на Покровському напрямку.

ЗСУ армія Бригада Герой України війна в Україні українські військові
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
