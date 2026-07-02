Германия предъявила украинцу обвинение по делу "Северного потока"

Газопровод "Северный поток". Фото: пресс-служба "Северного потока-2"

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение гражданину Украины Сергею К. по делу о подрыве газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Инцидент произошел в Балтийском море осенью 2022 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе Федеральной прокуратуры ФРГ, передает Новини.LIVE.

Детали расследования прокуратуры ФРГ

По данным следствия, Сергей К., который на тот момент был офицером украинской армии, якобы участвовал в подготовке операции по уничтожению газопроводов. В прокуратуре утверждают, что ее целью было прекращение транспортировки российского газа и лишение России доходов, которые могли использоваться для финансирования войны.

По версии немецких правоохранителей, для выполнения задания была сформирована группа, в которую входили профессиональные водолазы, шкипер и специалист по взрывчатым веществам. Следователи полагают, что в сентябре 2022 года они на арендованной яхте доставили взрывчатку в район острова Борнхольм и установили взрывные устройства на газопроводах. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года и нанесли значительные повреждения обоим трубопроводам. В прокуратуре отмечают, что до инцидента через "Северный поток-1" обеспечивалась почти половина годовой потребности Германии в природном газе.

Окончательное решение о начале судебного разбирательства должен принять Высший земельный суд Гамбурга.

Как сообщали Новини.LIVE, Сергея Кузнецова задержали в Италии по европейскому ордеру по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Во время пребывания в итальянской тюрьме он объявил голодовку, после чего был экстрадирован в Германию, где продолжается расследование.

Как сообщали Новини.LIVE, 28 ноября 2025 года Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение гражданину Украины Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". По версии следствия, он мог участвовать в подготовке диверсии, произошедшей в Балтийском море осенью 2022 года.