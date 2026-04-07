Генштаб ВСУ: РФ осуществила больше всего атак на Покровском направлении

Начались 1504 сутки полномасштабной российской агрессии против Украины. Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь. Противник несет значительные потери в живой силе и технике.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ во вторник, 7 апреля, передает Новини.LIVE.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 150 боестолкновений. В Генштабе отметили, что авиация Сил обороны поразила шесть районов сосредоточения живой силы и техники врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес пять авиационных ударов и совершил 93 обстрела позиций ВСУ и населенных пунктов. Всего зафиксировано четыре боестолкновения.

На Южно-Слобожанском оккупанты дважды пытались прорвать оборонительные рубежи украинских воинов.

Читайте также:

На Купянском противник восемь раз атаковал в районе Песчаного и в сторону Ковшаровки, Новоосиново, Петропавловки, Куриловки.

На Лиманском враг шесть раз атаковал и пытался вклиниться в оборону Украины, атакуя в сторону Лимана, Ставков, Новосергиевки и Дробышево.

На Славянском направлении за прошедшие сутки воины Сил обороны остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед.

На Краматорском враг трижды атаковал в районах Приволья, Маркового и в сторону Миньковки.

На Константиновском противник совершил 19 атак в районах населенных пунктов Степановка, Клебан-Бык Плещеевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки, Софиевки, Константиновки.

На Покровском украинские воины остановили 31 штурмовое действие России в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Гришино и Муравка.

На Александровском враг атаковал 13 раз в районах населенных пунктов Ивановка, Мирное, Калиновское, Приволье, Вербовое, Злагода, Александроград.

На Гуляйпольском произошло 11 атак оккупантов в районах Еленоконстантиновки, Чаривного и в сторону Святопетровки, Железнодорожного, Прилук.

На Ореховском воины ВСУ остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед вблизи населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском враг совершил пять штурмовых действий в районах Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

"Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек. Также враг потерял четыре боевые бронированные машины, 65 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 1945 беспилотных летательных аппаратов, 248 единиц автомобильной и три единицы специальной техники", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, в ВСУ усиливают подготовку воинов к противодействию российским дронам. Меняются программы учений.

А недавно Сырский совершил рабочую поездку на Покровское направление. Он сообщил, что на днях украинские воины остановили там российское наступление. Сейчас направление остается самым горячим.