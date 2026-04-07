Генштаб ЗСУ: РФ здійснила найбільше атак на Покровському напрямку
Розпочалася 1504 доба повномасштабної російської агресії проти України. Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб. Противник зазнає значних втрат у живій силі та техніці.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 7 квітня, передає Новини.LIVE.
Ситуація на фронті
Упродовж минулої доби зафіксовано 150 боєзіткнень. У Генштабі зазначили, що авіація Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та техніки ворога.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав пʼять авіаційних ударів та здійснив 93 обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів. Загалом зафіксовано чотири боєзіткнення.
На Південно-Слобожанському окупанти двічі намагалися прорвати оборонні рубежі українських воїнів.
На Купʼянському противник вісім разів атакував у районі Піщаного та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Петропавлівки, Курилівки.
На Лиманському ворог шість разів атакував та намагався вклинитися в оборону Україну, атакуючи у бік Лиману, Ставків, Новосергіївки та Дробишевого.
На Словʼянському напрямку упродовж минулої доби воїни Сил оборони зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед.
На Краматорському ворог тричі атакував в районах Привілля, Маркового та в сторону Міньківки.
На Костянтинівському противник здійснив 19 атак у районах населених пунктів Степанівка, Клебан-Бик Плещіївка, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки.
На Покровському українські воїни зупинили 31 штурмову дію Росії у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Гришине та Муравка.
На Олександрівському ворог атакував 13 разів у районах населених пунктів Іванівка, Мирне, Калинівське, Привілля, Вербове, Злагода, Олександроград.
На Гуляйпільському сталося 11 атак окупантів у районах Оленокостянтинівки, Чарівного та в бік Святопетрівки, Залізничного, Прилук.
На Оріхівському воїни ЗСУ зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед поблизу населеного пункту Щербаки.
На Придніпровському ворог здійснив п’ять штурмових дій в районах Антонівського мосту та о. Білогрудий.
На Волинському та Поліському ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
"Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також ворог втратив чотири бойові броньовані машини, 65 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 1945 безпілотних літальних апаратів, 248 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у ЗСУ посилюють підготовку воїнів до протидії російським дронам. Змінюються програми навчань.
А нещодавно Сирський здійснив робочу поїздку на Покровський напрямок. Він повідомив, що днями українські воїни зупинили там російський наступ. Наразі напрямок залишається найгарячішим.
Читайте Новини.LIVE!