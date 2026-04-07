Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Генштаб ЗСУ: РФ здійснила найбільше атак на Покровському напрямку

Генштаб ЗСУ: РФ здійснила найбільше атак на Покровському напрямку

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 09:03
Генштаб ЗСУ: РФ здійснила найбільше атак на Покровському напрямку
Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалася 1504 доба повномасштабної російської агресії проти України. Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб. Противник зазнає значних втрат у живій силі та техніці.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 7 квітня, передає Новини.LIVE.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби зафіксовано 150 боєзіткнень. У Генштабі зазначили, що авіація Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та техніки ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав пʼять авіаційних ударів та здійснив 93 обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів. Загалом зафіксовано чотири боєзіткнення.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках 7 квітня
Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському окупанти двічі намагалися прорвати оборонні рубежі українських воїнів.

Читайте також:
Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 7 квітня
Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Купʼянському противник вісім разів атакував у районі Піщаного та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Петропавлівки, Курилівки.

Ситуація на Купʼянському напрямку 7 квітня
Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському ворог шість разів атакував та намагався вклинитися в оборону Україну, атакуючи у бік Лиману, Ставків, Новосергіївки та Дробишевого.

Ситуація на Лиманському напрямку 7 квітня
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Словʼянському напрямку упродовж минулої доби воїни Сил оборони зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед.

Ситуація на Словʼянському напрямку 7 квітня
Словʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському ворог тричі атакував в районах Привілля, Маркового та в сторону Міньківки.

Ситуація на Краматорському напрямку 7 квітня
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Костянтинівському противник здійснив 19 атак у районах населених пунктів Степанівка, Клебан-Бик Плещіївка, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки.

Ситуація на Костянтинівському напрямку 7 квітня
Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському українські воїни зупинили 31 штурмову дію Росії у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Гришине та Муравка.

Ситуація на Покровському напрямку 7 квітня
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському ворог атакував 13 разів у районах населених пунктів Іванівка, Мирне, Калинівське, Привілля, Вербове, Злагода, Олександроград.

Ситуація на Олександрівському напрямку 7 квітня
Олександрівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському сталося 11 атак окупантів у районах Оленокостянтинівки, Чарівного та в бік Святопетрівки, Залізничного, Прилук.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 7 квітня
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському воїни ЗСУ зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед поблизу населеного пункту Щербаки.

Ситуація на Оріхівському напрямку 7 квітня
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському ворог здійснив п’ять штурмових дій в районах Антонівського мосту та о. Білогрудий.

Ситуація на Придніпровському напрямку 7 квітня
Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

"Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також ворог втратив чотири бойові броньовані машини, 65 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 1945 безпілотних літальних апаратів, 248 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у ЗСУ посилюють підготовку воїнів до протидії російським дронам. Змінюються програми навчань.

А нещодавно Сирський здійснив робочу поїздку на Покровський напрямок. Він повідомив, що днями українські воїни зупинили там російський наступ. Наразі напрямок залишається найгарячішим.

війна Україна Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації