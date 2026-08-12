Генштаб: в Новороссийске были поражены четыре военных корабля РФ

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Литвин Виктория редактор ленты новостей

В ночь на 12 августа Силы обороны Украины в рамках совместной операции нанесли удар по военно-морской базе России в Новороссийске Краснодарского края. Речь идет о двух фрегатах проекта 11356 — "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", а также сторожевой корабль проекта 22160 "Василий Быков".

Об этом сообщает Генштаб, передает Новини.LIVE.

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