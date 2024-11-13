Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные поразили нефтебазу в Белгородской области

Пожар на нефтебазах в России. Фото: МЧС РФ

В ночь на 12 ноября украинские воины атаковали Белгородскую область. Наши бойцы нанесли поражение по складу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб", в результате чего там возник пожар.

Об этом в Telegram сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"В ночь на 12 ноября подразделения Сил специальных операций и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по складу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб", что возле города Старый Оскол Белгородской области РФ", — говорится в сообщении.

На данный момент результаты боевой работы уточняются. По предварительным данным, на территории объекта возник пожар.

В Генштабе подчеркнули, что поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для оккупантов, а также существенно снижает наступательный потенциал противника.

Отметим, что минувшей ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что дроны ВСУ атаковали нефтебазу. Событие произошло на территории Старооскольского городского округа. По его словам, в результате взрыва вспыхнул один из резервуаров. Однако по словам губернатора, вспышку "оперативно ликвидировали"

Напомним, 1 ноября в России заявили о взрыве на нефтебазе в Ставрополе. Причиной взрыва назвали попадание беспилотника.

Также мы писали, что под Москвой в среду, 30 октября, произошел пожар на одном из самых крупных предприятий электротехнической отрасли РФ. Речь шла о заводе "Электроизолит".