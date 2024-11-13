Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські військові уразили нафтобазу в Бєлгородскій області

Пожежа на нафтобазів в Росії. Фото: МНС РФ

В ніч проти 12 листопада українські воїни атакували Бєлгородську область. Наші бійці завдали ураження по складу пально-мастильних матеріалів "Осколнєфтєснаб", внаслідок чого там виникла пожежа.

Про це у Telegram повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"У ніч на 12 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по складу пально-мастильних матеріалів "Осколнєфтєснаб", що біля міста Старий Оскол Бєлгородської області РФ", — йдеться у повідомленні.

Наразі результати бойової роботи уточнюються. За попередніми даними, на території об'єкта виникла пожежа.

У Генштабі підкреслили, що ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для окупантів, а також суттєво знижує наступальний потенціал противника.

Зазначимо, що минулої ночі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про те, що дрони ЗСУ атакували нафтобазу. Подія сталася на території Старооскольського міського округу. За його словами, наслідок вибуху спалахнув один із резервуарів. Проте за словами губернатора, спалах "оперативно ліквідували"

Нагадаємо, 1 листопада в Росії заявили про вибух на нафтобазі у Ставрополі. Причиною вибуху назвали влучання безпілотника.

Також ми писали, що під Москвою у середу, 30 жовтня, сталася пожежа на одному з найбільших підприємств електротехнічної галузі РФ. Мова йшла про завод "Електроізоліт".