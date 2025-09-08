Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Генпрокурор объяснил, почему закрывают дела против бизнеса

Генпрокурор объяснил, почему закрывают дела против бизнеса

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 18:54
Руслан Кравченко подытожил аудит дел по бизнесу
Руслан Кравченко. Фото: Кравченко/Telegram

В Украине аудит более 23 тысяч уголовных производств в отношении бизнеса показал, что треть из них подлежит закрытию. Генпрокурор Руслан Кравченко отметил, что цель такой работы — защита честных предпринимателей и неотвратимость наказания для тех, кто нарушает закон.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram в понедельник, 8 сентября.

Реклама
Читайте также:

Аудит дел против бизнеса: результаты

Прокуратура завершила масштабный аудит более 23 тысяч уголовных производств в отношении предпринимателей. В 35% случаев следователи приняли решение о закрытии производств из-за отсутствия состава преступления и перспектив в суде. Это стало подтверждением заявленного подхода прокуратуры к бизнесу, который должен быть честным и прозрачным.

Кравченко пояснив, чому закривають справи проти бізнесу - фото 1
Сообщение Кравченко в Telegram. Фото: скриншот

"Мой месседж прост: перед законом все равны. Нет "своих" и "чужих". Если вы работаете честно — мы вас защитим. Если вы нарушаете закон — ответственность будет неотвратимой", — подчеркнул Кравченко.

Отдельное внимание уделили созданию портала "СтопТиск", который дает бизнесу возможность напрямую обращаться в прокуратуру. По словам генпрокурора, каждое обращение рассматривается быстро и тщательно. Он добавил, что лично контролирует работу портала, чтобы обеспечить эффективный диалог между бизнесом и государством.

Напомним, что глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, почему процесс детенизации табачного бизнеса происходит медленнее.

Ранее мы также информировали, что в одном из регионов Украины уязвимые категории граждан смогут присоединиться к проекту финансовой поддержки для открытия бизнеса и трудоустройства.

аудит Офис генерального прокурора бизнес предприниматели Руслан Кравченко
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации