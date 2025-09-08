Руслан Кравченко подытожил аудит дел по бизнесу

Руслан Кравченко. Фото: Кравченко/Telegram

В Украине аудит более 23 тысяч уголовных производств в отношении бизнеса показал, что треть из них подлежит закрытию. Генпрокурор Руслан Кравченко отметил, что цель такой работы — защита честных предпринимателей и неотвратимость наказания для тех, кто нарушает закон.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram в понедельник, 8 сентября.

Реклама

Читайте также:

Аудит дел против бизнеса: результаты

Прокуратура завершила масштабный аудит более 23 тысяч уголовных производств в отношении предпринимателей. В 35% случаев следователи приняли решение о закрытии производств из-за отсутствия состава преступления и перспектив в суде. Это стало подтверждением заявленного подхода прокуратуры к бизнесу, который должен быть честным и прозрачным.

Сообщение Кравченко в Telegram. Фото: скриншот

"Мой месседж прост: перед законом все равны. Нет "своих" и "чужих". Если вы работаете честно — мы вас защитим. Если вы нарушаете закон — ответственность будет неотвратимой", — подчеркнул Кравченко.

Отдельное внимание уделили созданию портала "СтопТиск", который дает бизнесу возможность напрямую обращаться в прокуратуру. По словам генпрокурора, каждое обращение рассматривается быстро и тщательно. Он добавил, что лично контролирует работу портала, чтобы обеспечить эффективный диалог между бизнесом и государством.

Напомним, что глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, почему процесс детенизации табачного бизнеса происходит медленнее.

Ранее мы также информировали, что в одном из регионов Украины уязвимые категории граждан смогут присоединиться к проекту финансовой поддержки для открытия бизнеса и трудоустройства.