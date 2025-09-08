Руслан Кравченко підсумував аудит справ щодо бізнесу

Руслан Кравченко. Фото: Кравченко/Telegram

В Україні аудит понад 23 тисяч кримінальних проваджень щодо бізнесу показав, що третина з них підлягає закриттю. Генпрокурор Руслан Кравченко наголосив, що мета такої роботи — захист чесних підприємців та невідворотність покарання для тих, хто порушує закон.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко в Telegram у понеділок, 8 вересня.

Аудит справ проти бізнесу: результати

Прокуратура завершила масштабний аудит понад 23 тисяч кримінальних проваджень щодо підприємців. У 35% випадків слідчі прийняли рішення про закриття проваджень через відсутність складу злочину та перспектив у суді. Це стало підтвердженням заявленого підходу прокуратури до бізнесу, який має бути чесним і прозорим.

Допис Кравченко у Telegram. Фото: скриншот

"Мій меседж простий: перед законом усі рівні. Немає "своїх" і "чужих". Якщо ви працюєте чесно — ми вас захистимо. Якщо ви порушуєте закон — відповідальність буде невідворотною", — наголосив Кравченко.

Окрему увагу приділили створенню порталу "СтопТиск", який дає бізнесу можливість напряму звертатися до прокуратури. За словами генпрокурора, кожне звернення розглядається швидко та ретельно. Він додав, що особисто контролює роботу порталу, аби забезпечити ефективний діалог між бізнесом і державою.

