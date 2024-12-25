Рождественская атака РФ по энергетике -- что сказал Коваленко

Гендиректор YASNO подытожил результаты рождественской атаки РФ
Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко рассказал о ситуации после рождественской атаки РФ на энергосистему Украины. По его словам, в результате обстрела погиб один из работников электростанции.
Об этом Коваленко написал на своей странице в Facebook в среду, 25 декабря
Что сказал Коваленко о рождественской атаке РФ
Российские войска снова нанесли удары по энергетической инфраструктуре страны, акцентируя внимание на объектах генерации.
С утра после атаки были введены превентивные отключения электроэнергии для сохранения стабильности системы.
В настоящее время действуют запланированные графики отключений. Система работает по схеме трех очередей из шести возможных.
Для Киева, Днепра и области конкретные графики доступны на сайте YASNO. Жители Киева могут установить приложение YASNO, чтобы получать уведомления об отключении и восстановлении света по своему адресу.
Как и после предыдущих атак, энергосистема требует времени для восстановления и стабилизации. Возможны изменения в графиках отключений из-за ремонтных работ.
Напомним, российские войска нанесли комбинированный масштабный удар по Украине в ночь на 25 декабря. Целями для атак являлись объекты топливно-энергетического сектора. Оккупанты использовали различные типы ракет
Добавим, украинские силы обороны уничтожили более 50 ракет и значительное количество дронов. Однако некоторые удары достигли своих целей, что привело к отключению электроэнергии в нескольких регионах. Энергетики работают над тем, чтобы поскорее восстановить подачу света.
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