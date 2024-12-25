Різдвяна атака РФ по енергетиці -- що сказав Коваленко

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко розповів про ситуацію після різдвяної атаки РФ на енергосистему України. За його словами, внаслідок обстрілу загинув один із працівників електростанції.

Про це Коваленко написав на своїй сторінці у Facebook у середу, 25 грудня

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Російські війська знову завдали ударів по енергетичній інфраструктурі країни, акцентуючи увагу на об’єктах генерації.

Зранку після атаки були введені превентивні відключення електроенергії для збереження стабільності системи.

Наразі діють заплановані графіки відключень. Система працює за схемою трьох черг із шести можливих.

Для Києва, Дніпра та області конкретні графіки доступні на сайті YASNO. Мешканці Києва можуть встановити додаток YASNO, щоб отримувати сповіщення про відключення та відновлення світла за своєю адресою.

Як і після попередніх атак, енергосистема потребує часу для відновлення та стабілізації. Можливі зміни в графіках відключень через ремонтні роботи.

Нагадаємо, російські війська завдали комбінованого масштабного удару по Україні у ніч проти 25 грудня. Цілями для атак були об'єкти паливно-енергетичного сектора. Окупанти використали різні типи ракет.

Додамо, українські Сили оборони знищили понад 50 ракет та значну кількість дронів. Однак деякі удари досягли своїх цілей, що спричинило відключення електроенергії у кількох регіонах. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити подачу світла.