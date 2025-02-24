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Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине, предложенную США

24 февраля 2025 19:59
Анастасия Писаненко - редактор
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины, предложенную США
Генассамблея ООН. Фото: ООН
Анастасия Писаненко - редактор

Организация Объединенных Наций поддержала резолюцию на голосовании на Генеральной ассамблее. Этот документ приравнивает действия Украины к действиям России.

Об этом сообщает пресс-служба ООН 24 февраля.

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Американскую резолюцию поддержали 93 страны, восемь выступили против, а 73 воздержались. Поправку России к документу не одобрили.

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Пост ООН. Фото: скриншот

В документе отмечается, что Генассамблея выражает скорбь из-за трагической гибели людей в результате "конфликта между РФ и Украиной". Также содержится призыв к немедленному прекращению войны и установлению прочного мира между Украиной и Россией.

Ранее Генассамблея ООН поддержала резолюцию, которую инициировала Украина и европейские государства.

Также государственный секретарь Марко Рубио разъяснил мотивацию США по проекту резолюции.

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