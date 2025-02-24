Генасамблея ООН ухвалила резолюцію України, запропоновану США

Генасамблея ООН. Фото: ООН

Організація Об'єднаних Націй підтримала резолюцію на голосуванні на Генеральній асамблеї. Цей документ прирівнює дії України до дій Росії.

Про це повідомляє пресслужба ООН 24 лютого.

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Американську резолюцію підтримали 93 країни, вісім виступили проти, а 73 утрималися. Поправку Росії до документа не схвалили.

Пост ООН. Фото: скриншот

У документі зазначається, що Генасамблея висловлює скорботу через трагічну загибель людей унаслідок "конфлікту між РФ та Україною". Також міститься заклик до негайного припинення війни та встановлення міцного миру між Україною й Росією.

Раніше Генасамблея ООН підтримала резолюцію, яку ініціювала Україна та європейські держави.

Також державний секретар Марко Рубіо роз'яснив мотивацію США щодо проєкту резолюції.