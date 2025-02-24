Генасамблея ООН ухвалила резолюцію України, запропоновану США

Генасамблея ООН підтримала резолюцію США щодо України
Організація Об'єднаних Націй підтримала резолюцію на голосуванні на Генеральній асамблеї. Цей документ прирівнює дії України до дій Росії.
Про це повідомляє пресслужба ООН 24 лютого.
Що відомо про резолюцію від США
Американську резолюцію підтримали 93 країни, вісім виступили проти, а 73 утрималися. Поправку Росії до документа не схвалили.
У документі зазначається, що Генасамблея висловлює скорботу через трагічну загибель людей унаслідок "конфлікту між РФ та Україною". Також міститься заклик до негайного припинення війни та встановлення міцного миру між Україною й Росією.
Раніше Генасамблея ООН підтримала резолюцію, яку ініціювала Україна та європейські держави.
Також державний секретар Марко Рубіо роз'яснив мотивацію США щодо проєкту резолюції.
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