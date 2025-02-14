В Пентагоне заявили, что Путин планирует объявить победу в войне

Пит Хегсет. Фото: скриншот

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что российский диктатор Владимир Путин готовится объявить "победу", несмотря на настоящую ситуацию.

Об этом Пит Хегсет заявил на брифинге на полях Мюнхенской конференции в пятницу, 14 февраля.

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https://t.co/o9re0OgNqw - Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) February 14, 2025

Путин хочет объявить "победу"

"Путин готовится объявить о "победе", несмотря на реальное положение дел. Этого можно ожидать, независимо от того, каким будет результат. К счастью, храбрость украинцев и союзников, которые стояли рядом с ними, особенно в начале войны, сдерживала и победила Путина от достижения того, чего он хотел, а это была вся Украина", — отметил глава Пентагона.

Также Хегсет подтвердил, что участие в переговорах между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным примет Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Напомним, в Мюнхене Хегсет заявил, что вопрос украинских границ является частью переговорного процесса.

Ранее глава Пентагона сделал противоречивое заявление о войне в Украине, утверждая, что, хотя Россия оккупировала Крым в 2014 году, между 2016 и 2020 годами "не было войны".