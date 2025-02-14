В Пентагоне заявили, что Путин планирует объявить победу в войне

Хегсет заявил, что Путин готовится объявить "победу"
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что российский диктатор Владимир Путин готовится объявить "победу", несмотря на настоящую ситуацию.
Об этом Пит Хегсет заявил на брифинге на полях Мюнхенской конференции в пятницу, 14 февраля.
February 14, 2025
Путин хочет объявить "победу"
"Путин готовится объявить о "победе", несмотря на реальное положение дел. Этого можно ожидать, независимо от того, каким будет результат. К счастью, храбрость украинцев и союзников, которые стояли рядом с ними, особенно в начале войны, сдерживала и победила Путина от достижения того, чего он хотел, а это была вся Украина", — отметил глава Пентагона.
Также Хегсет подтвердил, что участие в переговорах между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным примет Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Напомним, в Мюнхене Хегсет заявил, что вопрос украинских границ является частью переговорного процесса.
Ранее глава Пентагона сделал противоречивое заявление о войне в Украине, утверждая, что, хотя Россия оккупировала Крым в 2014 году, между 2016 и 2020 годами "не было войны".
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