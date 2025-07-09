Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Хегсет не сообщил Белому дому о прекращении помощи Украине

Хегсет не сообщил Белому дому о прекращении помощи Украине

Ua en ru
Дата публикации 9 июля 2025 09:24
Хегсет не советовался с Белым домом перед остановкой помощи Украине
Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Министр обороны США Пит Хегсет не сообщал и не советовался с Белым домом относительно остановки передачи оружия Украине. Многие американские политики узнали об этом через прессу.

Об этом сообщает CNN.

Реклама
Читайте также:

Кто принимал решение о прекращении помощи Украине от США

Пять источников, знакомых с ситуацией, рассказали изданию, что Пит Хегсет самостоятельно принял решение о прекращении военной помощи Украине. Это вызвало серьезные противоречия в администрации президента Дональда Трампа, ведь чиновники пытались выяснить причины остановки передачи оружия и донести их сначала Конгрессу, а затем все объяснить Киеву.

Президент США 8 июля общался с журналистами и заявил, что Америка продолжит поставки оружия Украине, но при этом не ответил на вопрос, кто же одобрил приостановление поддержки.

По данным издания, спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог и госсекретарь США Марко Рубио тоже ничего не знали и впервые узнали о ситуации в СМИ.

Единоличные решения Хегсета

CNN пишет, что это уже второй случай за последний год, когда Хегсет самостоятельно принимал решение о приостановлении поставок военной помощи Украине. Впервые это случилось в феврале, и тогда такое решение "быстро завернули".

Ситуация повторилась уже 7 июля. Анонимные чиновники, которые общались с изданием, заявили, что к принятию такого решения привело то, что у Хегсета есть отсутствие руководителя аппарата и близких советников, которые могли наладить соответствующую координацию с другими ведомствами.

Напомним, во время телефонного разговора Трамп заверил Владимира Зеленского в продолжении оказания помощи Украине.

Объясняя свое решение о продолжении поддержки Киева, президент США заявил, что оно "было принято из-за отношения Владимира Путина к людям".

США военная помощь Белый дом война в Украине Пит Гегсет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации