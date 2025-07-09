Хегсет не советовался с Белым домом перед остановкой помощи Украине

Хегсет не сообщил Белому дому о прекращении помощи Украине
Министр обороны США Пит Хегсет не сообщал и не советовался с Белым домом относительно остановки передачи оружия Украине. Многие американские политики узнали об этом через прессу.
Об этом сообщает CNN.
Кто принимал решение о прекращении помощи Украине от США
Пять источников, знакомых с ситуацией, рассказали изданию, что Пит Хегсет самостоятельно принял решение о прекращении военной помощи Украине. Это вызвало серьезные противоречия в администрации президента Дональда Трампа, ведь чиновники пытались выяснить причины остановки передачи оружия и донести их сначала Конгрессу, а затем все объяснить Киеву.
Президент США 8 июля общался с журналистами и заявил, что Америка продолжит поставки оружия Украине, но при этом не ответил на вопрос, кто же одобрил приостановление поддержки.
По данным издания, спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог и госсекретарь США Марко Рубио тоже ничего не знали и впервые узнали о ситуации в СМИ.
Единоличные решения Хегсета
CNN пишет, что это уже второй случай за последний год, когда Хегсет самостоятельно принимал решение о приостановлении поставок военной помощи Украине. Впервые это случилось в феврале, и тогда такое решение "быстро завернули".
Ситуация повторилась уже 7 июля. Анонимные чиновники, которые общались с изданием, заявили, что к принятию такого решения привело то, что у Хегсета есть отсутствие руководителя аппарата и близких советников, которые могли наладить соответствующую координацию с другими ведомствами.
Напомним, во время телефонного разговора Трамп заверил Владимира Зеленского в продолжении оказания помощи Украине.
Объясняя свое решение о продолжении поддержки Киева, президент США заявил, что оно "было принято из-за отношения Владимира Путина к людям".
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