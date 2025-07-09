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Головна Новини дня Гегсет не повідомив Білому дому про припинення допомоги Україні

Гегсет не повідомив Білому дому про припинення допомоги Україні

Ua en ru
Дата публікації: 9 липня 2025 09:24
Гегсет не радився з Білим домом перед зупинкою допомоги Україні
Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Міністр оборони США Піт Гегсет не повідомляв і не радився з Білим домом щодо зупинки передачі зброї Україні. Багато американських політиків дізнались про це через пресу.

Про це повідомляє CNN

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Хто ухвалював рішення про припинення допомоги Україні від США

П'ять джерел, обізнаних із ситуацією, розповіли виданню, що Піт Гегсет самостійно ухвалив рішення про припинення військової допомоги Україні. Це викликало неабиякі суперечності в адміністрації президента Дональда Трампа, адже посадовці намагалися з'ясувати причини зупинки передачі зброї та донести їх спершу Конгресу, а потім все пояснити Києву. 

Президент США 8 липня спілкувався з журналістами і заявив, що Америка продовжить постачання зброї України, але при цьому не відповів на питання, хто ж схвалив призупинення підтримки. 

За даними видання, спецпредставник Трампа з питань України і Росії Кіт Келлог та держсекретар США Марко Рубіо теж нічого не знали і вперше дізнались про ситуацію в ЗМІ. 

Одноосібні рішення Гегсета

CNN пише, що це вже другий випадок за останній рік, коли Гегсет самостійно ухвалював рішення щодо припинення постачання військової допомоги України. Вперше це трапилось у лютому, і тоді таке рішення "швидко завернули". 

Ситуація повторилась вже 7 липня. Анонімні чиновники, які спілкувались з виданням, заявили, що до ухвалення такого рішення призвело те, що у Гегсета є відсутність керівника апарату та близьких радників, які могли налагодити відповідну координацію з іншими відомствами.

Нагадаємо, під час телефонної розмови Трамп запевнив Володимира Зеленського у продовженні надання допомоги Україні.

Пояснюючи своє рішення щодо продовження підтримки Києва, президент США заявив, що воно "було ухвалене через ставлення Володимира Путіна до людей".

США військова допомога Білий дім війна в Україні Піт Гегсет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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