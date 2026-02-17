Видео
Україна
Где завтра будут выключать свет — детали от Укрэнерго

Где завтра будут выключать свет — детали от Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 19:12
График отключения света 18 февраля — детали от Укрэнерго
Дома без света во время отключений. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине 18 февраля будут выключать свет во всех регионах. Причиной этого являются последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Укрэнерго.

Читайте также:

Отключение света в Украине 18 февраля

В Укрэнерго рассказали, что 18 февраля во всех регионах будут применять графики почасовых отключений, а для промышленных потребителей графики ограничения мощности.

"Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать время и объем отключения по адресу можно на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Также украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Графік відключення світла 18 лютого
Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, в ночь на 17 февраля россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Одессе. Часть города осталась без света.

В то же время 16 февраля Зеленский предупредил, что Россия готовится к массированному удару по энергетике. Президент дал задание главе Минобороны и руководителю Укрэнерго.

электроэнергия Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
