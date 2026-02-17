График отключения света 18 февраля — детали от Укрэнерго

Где завтра будут выключать свет — детали от Укрэнерго
В Украине 18 февраля будут выключать свет во всех регионах. Причиной этого являются последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Укрэнерго.
Отключение света в Украине 18 февраля
В Укрэнерго рассказали, что 18 февраля во всех регионах будут применять графики почасовых отключений, а для промышленных потребителей графики ограничения мощности.
"Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — говорится в сообщении.
В то же время в ведомстве отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать время и объем отключения по адресу можно на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Также украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Напомним, в ночь на 17 февраля россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Одессе. Часть города осталась без света.
В то же время 16 февраля Зеленский предупредил, что Россия готовится к массированному удару по энергетике. Президент дал задание главе Минобороны и руководителю Укрэнерго.
