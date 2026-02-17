Графік відключення світла 18 лютого — деталі від Укренерго

Де завтра вимикатимуть світло — деталі від Укренерго
В Україні 18 лютого вимикатимуть світло у всіх регіонах. Причиною цього є наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Укренерго.
Відключення світла в Україні 18 лютого
В Укренерго розповіли, що 18 лютого в усіх регіонах застостосовуватимуть графіки погодинних відключень, а для промислових споживачів графіки обмеження потужності.
"Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", — йдеться у повідомленні.
Водночас у відомстві зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Дізнатися час та обсяг відключення за адресою можна на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Також українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.
Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі в Одесі. Частина міста залишилася без світла.
Водночас 16 лютого Зеленський попередив, що Росія готується до масованого удару по енергетиці. Президент дав завдання очільнику Міноборони та керівнику Укренерго.
