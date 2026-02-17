Відео
Головна Новини дня Де завтра вимикатимуть світло — деталі від Укренерго

Де завтра вимикатимуть світло — деталі від Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 19:12
Графік відключення світла 18 лютого — деталі від Укренерго
Будинки без світла під час відключень. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні 18 лютого вимикатимуть світло у всіх регіонах. Причиною цього є наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Укренерго.

Читайте також:

Відключення світла в Україні 18 лютого  

В Укренерго розповіли, що 18 лютого в усіх регіонах застостосовуватимуть графіки погодинних відключень, а для промислових споживачів графіки обмеження потужності. 

"Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", — йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Дізнатися час та обсяг відключення за адресою можна на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. 

Також українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком. 

Графік відключення світла 18 лютого
Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі в Одесі. Частина міста залишилася без світла. 

Водночас 16 лютого Зеленський попередив, що Росія готується до масованого удару по енергетиці. Президент дав завдання очільнику Міноборони та керівнику Укренерго. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
