Графік відключення світла 18 лютого — деталі від Укренерго

В Україні 18 лютого вимикатимуть світло у всіх регіонах. Причиною цього є наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Укренерго.

Відключення світла в Україні 18 лютого

В Укренерго розповіли, що 18 лютого в усіх регіонах застостосовуватимуть графіки погодинних відключень, а для промислових споживачів графіки обмеження потужності.

"Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", — йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Дізнатися час та обсяг відключення за адресою можна на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Також українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі в Одесі. Частина міста залишилася без світла.

Водночас 16 лютого Зеленський попередив, що Росія готується до масованого удару по енергетиці. Президент дав завдання очільнику Міноборони та керівнику Укренерго.