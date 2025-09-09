Газа может не быть - украинцев предупредили о возможных ограничениях

Работник газопромышленного пункта. Фото: УНИАН

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил украинцев о серьезных рисках с подачей газа и электроэнергии. Это может произойти уже этой зимой.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Газ могут ограничить

Попенко отметил, что страна не имеет достаточных запасов топлива, а восстановить поврежденную инфраструктуру до холодов может и не успеть.

"13,2 миллиарда кубометров газа — это цифра, которую называли наши чиновники как необходимую для зимнего периода. Это ровно та цифра, которая была у нас в прошлом году на первое ноября. В прошлом году ее хватило только до первого февраля, а потом мы уже вынуждены были покупать газ по 600-800 долларов за кубометр", — пояснил эксперт.

По словам Попенко, если повезет, западные регионы еще смогут пережить зиму с газом и светом, несмотря на последствия обстрелов.

Однако остальным украинцам стоит заранее подумать, где можно будет перезимовать.

Ранее соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что этой зимой, даже при теплых погодных условиях, украинцев ждут проблемы с теплоснабжением. В прошлом году запасы газа едва позволили пройти отопительный сезон.

В то же время другой эксперт заявил, что россияне начали целенаправленно бить по энергетической и газотранспортной инфраструктуре Украины. Враг уже разрушил обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области.