Газу може не бути — українців попередили про можливі обмеження

Газу може не бути — українців попередили про можливі обмеження

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 20:56
Газу може не бути — українців попередили про можливі обмеження
Працівник газопромислового пункту. Фото: УНІАН

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив українців про серйозні ризики з подачею газу та електроенергії. Це може статися вже цієї зими.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Читайте також:

Газ можуть обмежити

Попенко зазначив, що країна не має достатніх запасів палива, а відновити пошкоджену інфраструктуру до холодів може й не встигнути.

"13,2 мільярда кубометрів газу — це цифра, яку називали наші можновладці як необхідну для зимового періоду. Це рівно та цифра, яка була у нас торік на перше листопада. Торік її вистачило лише до першого лютого, а потім ми вже змушені були купувати газ по 600–800 доларів за кубометр", — пояснив експерт.

За словами Попенка, якщо пощастить, західні регіони ще зможуть пережити зиму з газом і світлом, незважаючи на наслідки обстрілів.

Проте решті українців варто заздалегідь подумати, де можна буде перезимувати.

Раніше співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук  заявив, що цієї зими, навіть під час теплих погодних умов, українців чекають проблеми з теплопостачанням. Минулого року запаси газу ледве дозволили пройти опалювальний сезон.

Водночас інший експерт заявив, що росіяни почали цілеспрямовано бити по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі України. Ворог уже зруйнував збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
