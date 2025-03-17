Депутат Европарламента требует от США вернуть Франции Статую Свободы

Статуя Свободы в Нью-Йорке. Фото: wikipedia.org

Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксман требует от США вернуть Франции Статую Свободы. Он объясняет это тем, что Штаты больше не олицетворяют ценности, которые побудили Париж подарить статую.

Соответствующее заявление прозвучало на съезде его левоцентристского движения Place Publique, сообщает France 24.

Читайте также:

Во Франции требуют от США вернуть Статую Свободы

"Мы скажем американцам, которые решили встать на сторону тиранов, американцам, которые освободили исследователей за требование научной свободы: "Верните нам Статую Свободы", — заявил Глюксман.

Кроме того, он раскритиковал позицию Соединенных Штатов в отношении войны РФ против Украины, а также призвал к "демократическому сопротивлению", чтобы противостоять ультраправым силам.

Отметим, что 28 октября 1886 года в нью-йоркской гавани торжественно открыли Статую Свободы. Это был подарок французского народа Соединенным Штатам по случаю столетия принятия Декларации независимости. Автором проекта стал французский скульптор Огюст Бартольди.

Также мы информировали, что в Париже тоже можно увидеть Статую Свободы - это уменьшенная копия, установленная на маленьком острове посреди реки Сены, которая протекает через сердце французской столицы.

Напомним, что год назад в апреле месяце, был зафиксирован удар молнией по верхушке статуи Свободы.

Также мы сообщали, что китайский скульптор Хун Цзиньши изобразил президента США Дональда Трампа в виде Будды. Известно, что после ноябрьских выборов такие фигуры пользуются большим спросом.