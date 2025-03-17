Депутат Європарламенту вимагає від США повернути Франції Статую Свободи

Статуя Свободи в Нью-Йорку. Фото: wikipedia.org

Французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксман вимагає від США повернути Франції Статую Свободи. Він пояснює це тим, що Штати більше не уособлюють цінності, які спонукали Париж подарувати статую.

Відповідна заявила пролунала на з'їзді його лівоцентристського руху Place Publique, повідомляє France 24.

Читайте також:

У Франції вимагають від США повернути Статую Свободи

"Ми скажемо американцям, які вирішили стати на бік тиранів, американцям, які звільнили дослідників за вимогу наукової свободи: "Поверніть нам Статую Свободи", — заявив Глюксман.

Крім того, він розкритикував позицію Сполучених Штатів стосовно війни РФ проти України, а також закликав до "до демократичного опору", щоб протистояти ультраправим силам.

Зазначимо, що 28 жовтня 1886 року в нью-йоркській гавані урочисто відкрили Статую Свободи. Це був подарунок французького народу Сполученим Штатам з нагоди сторіччя ухвалення Декларації незалежності. Автором проєкту став французький скульптор Огюст Бартольді.

Також ми інформували, що в Парижі теж можна побачити Статую Свободи — це зменшена копія, встановлена на маленькому острові посеред річки Сени, яка протікає через серце французької столиці.

Нагадаємо, що рік тому у квітні місяці, було зафіксовано удар блискавкою по верхівці статуї Свободи.

Також ми повідомляли, що китайський скульптор Хун Цзіньши зобразив президента США Дональда Трампа у вигляді Будди. Відомо, що після виборів у листопаді такі фігури користуються великим попитом.